比較的落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドル/ドルは0.67ドル台前半で落ち着いた動きとなった。昨日はドル全面安の流れもあり、ロンドン市場朝方に0.6747ドルまで上昇。その後少し調整が入ったが、0.6720ドル台までの押しにとどまった。今日については、昨日の海外市場のレンジ内での推移となっており、大きな動きは見せていない。グリーンランド問題を巡る米欧関係の行方を見極めたいとの思惑が広がっているほか、前回指標が弱かったこともあり、明日の豪雇用統計を確認したいとの意識も働いている。



豪ドル/円は106円台半ばでの推移が続いている。こちらも昨日の値動きに比べると落ち着いた推移となった。スイスフラン/円が史上最高値を付けた後に反落し、ユーロ/円も昨日上値を抑えられた185円50銭付近を上抜けるなど、クロス円の買いが目立っている。豪ドル/円に関してもしっかりした動きを見せているものの、昨日のロンドン朝に付けた高値106円82銭を超えるには至らず、足元は小落ち着いている。



NZドル/ドルは豪ドル/ドル同様に落ち着いた動き。0.58ドル台前半での推移となった。昨日高値の0.5851ドルを試すだけの勢いは見られなかった。NZドル/円は92円台前半で推移。こちらも昨日高値の92円50銭をうかがうような動きにはなっていない。



今週の主な予定と結果



豪州

01/21 08:30 Westpac先行指数 （12月） 結果 0.08% 前回 -0.04% （前月比）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 2.63万人 前回 -2.13万人 （雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 -5.65万人 （正規雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 3.52万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 予想 0.6% 前回 1.0% （前期比）

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 予想 3.0% 前回 3.0% （前年比）

