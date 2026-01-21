µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡¢½é¤ÎÂçÌò¤Ø°ÕÍß¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ø¡Ö¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬21Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ø¡Ö¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11¾¡¤òµó¤²¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥ª¥Õ¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¶ÚÎÏ¶¯²½¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£µå¤òÂ®¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´Éô°ú¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÅê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾ÊÅÀ¤Ëµó¤²¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£