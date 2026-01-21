オブジェクトマスク使用例

アドビは1月21日（水）、動画編集ソフト「Adobe Premiere」の最新版を公開した。オブジェクトマスクやシェイプマスクの改良、FireflyボードやFrame.io、Adobe Stockとの連携強化が盛り込まれた。

オブジェクトマスクの強化

AIを活用した機能強化により、複雑な動きのある被写体に対してもマスク作成がより簡単になったとしている。例えば任意の被写体にマウスを合わせてクリックするだけで、“数秒で精密なマスクを生成”できるとのこと。

ツールバーからマスク作成を実行できるため、被写体に対して素早くマスキングやトラッキングを設定できるという。また、なげなわツールや長方形編集ツールを組み合わせての微調整にも対応しており、ぼかしやサイズ調整といった編集を加えることで、オブジェクトマスクを滑らかに調整できるとしている。

マスクのプレビューには、6種類のカラーオーバーレイまたは白黒アルファビューを用意した。

AIを活用した処理ではあるが、すべてデバイス上で行われるため、ユーザーのデータがトレーニングに使用されることはないという。

シェイプマスクの強化

楕円形、長方形、ペンツールのマスクを再設計。顔のぼかしや、フレーム内の一部領域の再照明といった効果の適用を可能としたほか、従来バージョンと比較してトラッキングが最大で20倍高速化したという。

またクリエイティブコントロールの強化により、プログラムモニター内でのマスクのサイズ変更や回転、ぼかしなどを適用する際の精度と柔軟性を向上したとしている。

ユーザーからの要望が多かったというライブトラッキングプレビューも搭載。マスクのトラッキングを視覚的に確認できるため、微調整が必要な領域を特定しやすくなるという。

このほか「フレーム」トラッキング編集モードを追加。トラッキングに関する調整をサポートする機能で、これにより今まで手作業で数十回の工程を必要とした調整が、2～3回で済ませられるとしている。

Fireflyボードとの連携

“AIを中心としたリアルタイムのアイデア探索・反復・共同作業のための空間”とするFireflyボード。プリプロダクションにおける資料や企画書の生成のほか、ポストプロダクションにおいてはシーンやアイデアのレイアウト、不足している素材の生成といったことが1つの空間でできるとするワークスペースとなっている。

今回のアップデートで、このFireflyボードからPremiereに直接アセットを送信できるようになった。Fireflyボードで生成したアセットを、Premiereでシームレスに統合できるという。

Frame.ioとの連携

Frame.ioは動画制作のレビューと共同作業を効率化するクラウドサービス。新バージョンでは「Frame.io（V4）」パネルを新たに搭載し、編集作業を中断せずにコメントの管理などが可能となった。

レビュワーからのフィードバックはタイムライン上に直接表示。編集作業中もリアルタイムで更新されることで、チームとの連携がスムーズになるとしている。

Adobe Stockとの連携

アドビが提供するストック素材サービスのAdobe Stockが、Premiere内に完全に統合。編集作業を中断せずに、無料素材9万2,000点を含む5,200万以上のクリップの閲覧、プレビュー、ライセンス取得、読み込みが行えるようになった。