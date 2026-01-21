±ÊÀ¥Î÷¤¬¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë±¢±Æ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯ÈäÏª¡ª¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿°¤×¤ë¤×¤ë¤À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤½¤¦¡×
King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØINSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤ËÍè¾ì¡£»¨»ï¡ØVOCE¡Ù¡ØÈþÅª¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°X¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤Î¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë±¢±Æ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯①～③
¢£¡È2026Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤±ÊÀ¥¤Ë¡É¤ÈÀë¸À¤â
¡ØVOCE¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ã¥×¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³Ê¹¥¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¼ê¾·¤¡£¤½¤·¤Æ¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö³¤¿Í¤òËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤¬»Ç¤¨¤ë¤Ê¤¤¤·¤çÏÃ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡¢¤«¤é¤Î¥Ë¥³¥Ã¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤ÎÌ©¤«¤ÊÌîË¾¡×¤Ë²óÅú¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬¤ªÅ¹¡Ê¤ÎÍ½Ìó¡Ë¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ë·Ò¤¬¤ëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¥á¥¤¥¯¤ÎÎ÷¤¯¤óÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤Î¼ê¾·¤¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¡ÖÓñ¤¤¬Èà»á´¶¤¢¤ë¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿¡ØÈþÅª¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¿Ê²½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÈþÍÆ°Õ¼±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2026Ç¯¤Ï¤è¤êÃÎ¼±¤â¿¼¤á¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤±ÊÀ¥¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î½Õ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï¡Ö¤ª²Ö¸«¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜ¹õÀî¤Î¤ª²Ö¸«¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ÈÉß¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¤ä¤Ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£ºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤«¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿°¤×¤ë¤×¤ë¤À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªKing ¡õ Prince¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢²ñ¾ì¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë±ÊÀ¥¤Î¼Ì¿¿¤È¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØINSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤Ï1·î22Æü～25Æü¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î²ñ¾ì¡Ö6142¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£