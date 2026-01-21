Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <9563> [東証Ｇ] が1月21日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の3000万円の黒字→2100万円の黒字(前の期は3億7300万円の赤字)に30.0％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億2100万円の黒字→1億1200万円の黒字(前年同期は2億1200万円の赤字)に7.4％減額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、Fintech領域に特化したコンサルティンググループとして、国内外で高付加価値サービスを提供し、プロジェクト支援実績を積み上げてまいりました。その中で、祖業であります「決済」分野の収益貢献は堅調に推移し、財務規律を見極めた販管費の効率化を推進するなどが奏功し、2025年12月期第3四半期ならびに第4四半期においては着実に利益を積み上げ、通期における黒字化を達成いたしました。しかしながら、2024年12月期より立ち上げが本格化した「銀行・保険・証券・ITリスク・セキュリティ」分野における収益貢献が想定を下回ったことによる影響から、売上高及び各段階利益において当初発表いたしました業績予想を修正いたします。

