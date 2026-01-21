ETF売買代金ランキング＝21日大引け
21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 133104 -6.6 47080
２. <1540> 純金信託 39011 106.5 23655
３. <1542> 純銀信託 33997 54.2 47630
４. <1357> 日経Ｄインバ 21365 26.2 5272
５. <1321> 野村日経平均 18093 -12.7 54800
６. <1360> 日経ベア２ 12041 59.9 129.4
７. <1458> 楽天Ｗブル 10586 12.6 55890
８. <2036> 金先物Ｗブル 9068 148.4 236850
９. <1306> 野村東証指数 8395 24.2 3769
10. <1398> ＳＭＤリート 7278 270.4 2055.5
11. <1579> 日経ブル２ 7242 -20.8 506.7
12. <1329> ｉＳ日経 5651 228.0 5493
13. <1615> 野村東証銀行 5235 337.0 587.4
14. <1568> ＴＰＸブル 4898 134.5 792.8
15. <1328> 野村金連動 4795 176.1 18390
16. <2644> ＧＸ半導日株 4382 120.5 2992
17. <314A> ｉＳゴールド 4268 116.4 366.5
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 3909 214.0 2178.0
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 3903 174.9 370.9
20. <1541> 純プラ信託 3665 151.9 11880
21. <1489> 日経高配５０ 3221 62.8 3024
22. <1308> 上場東証指数 3109 97.0 3726
23. <1326> ＳＰＤＲ 3109 74.7 71000
24. <1320> ｉＦ日経年１ 2794 -21.8 54550
25. <1459> 楽天Ｗベア 2160 119.3 212
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2059 57.8 72250
27. <2244> ＧＸＵテック 1874 114.9 3099
28. <1330> 上場日経平均 1846 43.1 54870
29. <1655> ｉＳ米国株 1810 102.0 779.7
30. <2634> 野村ＳＰＨ有 1502 2965.3 2877
31. <1545> 野村ナスＨ無 1461 -12.4 40010
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1236 241.4 60920
33. <1577> 野村高配７０ 1200 330.1 51650
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1181 59.4 557.0
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1143 15.6 1068
36. <1673> ＷＴ銀 1087 56.4 13700
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1059 20.9 2201
38. <1476> ｉＳＪリート 957 106.7 2083
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 870 108.1 57570
40. <1693> ＷＴ銅 842 -21.1 8160
41. <466A> ＧＸ防衛テク 820 43.6 1282
42. <1358> 上場日経２倍 817 -10.8 89510
43. <1571> 日経インバ 817 15.1 396
44. <2559> ＭＸ全世界株 807 -15.2 26560
45. <435A> ｉＦ日本配当 781 97.7 2280
46. <1346> ＭＸ２２５ 767 43.1 54500
47. <2569> 上場ＮＱヘ有 740 145.0 3726
48. <200A> 野村日半導 734 94.7 2845
49. <2516> 東証グロース 734 39.3 567.0
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 688 23.7 31010
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
