　21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　133104　　　-6.6　　　 47080
２. <1540> 純金信託　　　　 39011　　 106.5　　　 23655
３. <1542> 純銀信託　　　　 33997　　　54.2　　　 47630
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 21365　　　26.2　　　　5272
５. <1321> 野村日経平均　　 18093　　 -12.7　　　 54800
６. <1360> 日経ベア２　　　 12041　　　59.9　　　 129.4
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10586　　　12.6　　　 55890
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　9068　　 148.4　　　236850
９. <1306> 野村東証指数　　　8395　　　24.2　　　　3769
10. <1398> ＳＭＤリート　　　7278　　 270.4　　　2055.5
11. <1579> 日経ブル２　　　　7242　　 -20.8　　　 506.7
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　5651　　 228.0　　　　5493
13. <1615> 野村東証銀行　　　5235　　 337.0　　　 587.4
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4898　　 134.5　　　 792.8
15. <1328> 野村金連動　　　　4795　　 176.1　　　 18390
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　4382　　 120.5　　　　2992
17. <314A> ｉＳゴールド　　　4268　　 116.4　　　 366.5
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　3909　　 214.0　　　2178.0
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3903　　 174.9　　　 370.9
20. <1541> 純プラ信託　　　　3665　　 151.9　　　 11880
21. <1489> 日経高配５０　　　3221　　　62.8　　　　3024
22. <1308> 上場東証指数　　　3109　　　97.0　　　　3726
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3109　　　74.7　　　 71000
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　2794　　 -21.8　　　 54550
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2160　　 119.3　　　　 212
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2059　　　57.8　　　 72250
27. <2244> ＧＸＵテック　　　1874　　 114.9　　　　3099
28. <1330> 上場日経平均　　　1846　　　43.1　　　 54870
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　1810　　 102.0　　　 779.7
30. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　1502　　2965.3　　　　2877
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　1461　　 -12.4　　　 40010
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1236　　 241.4　　　 60920
33. <1577> 野村高配７０　　　1200　　 330.1　　　 51650
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1181　　　59.4　　　 557.0
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1143　　　15.6　　　　1068
36. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1087　　　56.4　　　 13700
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1059　　　20.9　　　　2201
38. <1476> ｉＳＪリート　　　 957　　 106.7　　　　2083
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 870　　 108.1　　　 57570
40. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 842　　 -21.1　　　　8160
41. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 820　　　43.6　　　　1282
42. <1358> 上場日経２倍　　　 817　　 -10.8　　　 89510
43. <1571> 日経インバ　　　　 817　　　15.1　　　　 396
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 807　　 -15.2　　　 26560
45. <435A> ｉＦ日本配当　　　 781　　　97.7　　　　2280
46. <1346> ＭＸ２２５　　　　 767　　　43.1　　　 54500
47. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 740　　 145.0　　　　3726
48. <200A> 野村日半導　　　　 734　　　94.7　　　　2845
49. <2516> 東証グロース　　　 734　　　39.3　　　 567.0
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 688　　　23.7　　　 31010
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース