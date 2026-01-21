日経平均21日大引け＝5日続落、216円安の5万2774円 日経平均21日大引け＝5日続落、216円安の5万2774円

21日の日経平均株価は前日比216.46円（-0.41％）安の5万2774.64円と5日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は329、値下がりは1211、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は67.39円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が32.09円、コナミＧ <9766>が23.57円、ベイカレント <6532>が14.84円、ＫＤＤＩ <9433>が12.23円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を76.21円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が35.10円、イビデン <4062>が25.74円、ＳＢＧ <9984>が19.25円、東エレク <8035>が13.04円と続いた。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、電気・ガス、鉱業が続いた。値下がり上位には銀行業、保険業、サービス業が並んだ。



株探ニュース

