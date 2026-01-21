ETF売買動向＝21日大引け、全銘柄の合計売買代金4088億円 ETF売買動向＝21日大引け、全銘柄の合計売買代金4088億円

21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.8％増の4088億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.4％増の2209億円だった。



個別ではグローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> など22銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.90％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.88％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.21％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.99％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.94％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は4.17％安、ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2527> は3.77％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.61％安、ＮＥＸＴ インドブル <2046> は3.36％安、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は3.33％安と大幅に下落した。



日経平均株価が216円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1331億400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1664億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が213億6500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が180億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が120億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が105億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億4200万円の売買代金となった。



