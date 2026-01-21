　21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.8％増の4088億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.4％増の2209億円だった。

　個別ではグローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ＮＥＸＴ　ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、グローバルＸ　プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ｉシェアーズ　ゴールド　ＥＴＦ <314A> など22銘柄が新高値。ｉシェアーズ　米国債　３－７年　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン <492A> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ｉシェアーズ　米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ・コア　日本国債　ＥＴＦ <2561> など10銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> が4.90％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.88％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.21％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.99％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> が3.94％高と大幅な上昇。

　一方、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ　レバ２倍 <2239> は4.17％安、ＮＺＡＭ　上場投信　東証ＲＥＩＴ　Ｃｏｒｅ指数 <2527> は3.77％安、グローバルＸ　防衛テック　ＥＴＦ <466A> は3.61％安、ＮＥＸＴ　インドブル <2046> は3.36％安、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は3.33％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が216円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1331億400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1664億円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が213億6500万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が180億9300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が120億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が105億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億4200万円の売買代金となった。

