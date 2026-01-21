本日1月21日（水）よる10時より第2話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

主演 杉咲花×監督・脚本 今泉力哉による本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

現在TVer（https://tver.jp/series/srekizxkmk）では、1月14日（水）放送の第1話を見逃し配信中！

第1話のTVer総再生数は211万回を突破〔※配信開始7日間の再生数、TVer DATA MARKETING調べにて算出〕。TVerのお気に入り登録も45万を突破した。

※計測期間：2026年1月14日〜1月20日

※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外

※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

第2話はこんや10時放送。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）で、あらすじ・予告映像を公開中。

