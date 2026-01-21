小泉今日子＆早見優、“花の82年組”が1966年生まれ集結の『ROOTS66』に初出演 「みんなで同窓会したい」意気込み語る
1966年（丙午）生まれのアーティストが集うスペシャルライブ『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa』の記者会見が21日、東京・パレスサイド・ビルディングで開催され、小泉今日子と早見優が登壇。“花の82年組”として知られる2人は、それぞれ東京・大阪のステージに出演する。
【動画】“花の82年組”小泉今日子＆早見優が仲良しトーク「同窓会したいね！」
3月20日の東京公演には早見が、3月22日の大阪公演には小泉が初出演。公の場での顔合わせとなった2人は、言葉を交わしながら笑顔を見せ合い、ステージ上での再会に喜びをにじませた。
早見は、小泉に対して「歌ってる姿とかがずっとかっこいいままなので、もうあっぱれと思って。うれしい」と率直な思いをコメント。続けて2人は、「同期だった友達がいっぱいいて、みんながんばってるので、それはそれで同窓会的をしたい」と声をそろえた。
今回が『ROOTS66』初出演となる小泉は、「子どものときから“丙午の女”って言われ続けてきましたけど、やっと今年、同じ丙午の人が生まれるということで、苦労するだろうな…」と心配しつつ、「同じ年のみなさんはそれぞれ個性的で、本番がとても楽しみです」とイベントへの期待を寄せた。
また、壇上では小泉、早見、渡辺美里の3人が「丙午の女性ということで、気は強いですか？」との質問に「イエス！」と答える一幕もあり、会場の笑いを誘った。一方で、同じく1966年生まれの永井真理子は「小心者なのでノーです…」と照れ笑いを浮かべる場面もあった。
『ROOTS66』は、1966年生れのアーティストたちが40歳の節目となる2006年に東京と大阪で初開催され、50歳となった16年には仙台公演も実施。そして60歳＝還暦を迎える今年、「NEW BEGINNING 60」と題して東京と大阪での開催が決定している。
会見会場となったパレスサイド・ビルディングも、出演者たちと同じ1966年に竣工された建物。その縁もあり、同い年の“同級生”たちがこの場所に集まった。
また、川上麻衣子、今田耕司、立川談春、鈴木保奈美らが出演するショートムービーの制作も発表され、脚本は橋部敦子、監督は三宅喜重が担当。公演内での上映が予定されている。
『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』は、3月20日に東京ガーデンシアター、3月22日に大阪城ホールで開催。来場者には復刊特別号『FM STATION -ROOTS66 edition-』がプレゼントされる。
【出演者一覧】
〈ROOTS66 GREAT SINGERS〉
宮田和弥（JUN SKY WALKER(S)）、小泉今日子（大阪公演のみ）、大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）、中川敬（SOUL FLOWER UNION）、増子直純（怒髪天）、田島貴男（Original Love）、斉藤和義、渡辺美里、スガ シカオ、ABEDON（UNICORN）、伊藤ふみお（KEMURI）、早見優（東京公演のみ）、斉藤由貴、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）、八熊慎一（SPARKS GO GO）、永井真理子、トータス松本（ウルフルズ）
〈ROOTS66 ULTRA BAND〉
友森昭一（G）、福島忍（勝手にしやがれ）（Tb）、田中邦和（Sembello）（Sax）、塩谷哲（Pf）、阿部耕作（Ds）、坂詰克彦（怒髪天）（Ds）、沖祐市（東京スカパラダイスオーケストラ）（Key）、ナカジマノブ（人間椅子）（Ds）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO）（Ds）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）（Key）、田中和（勝手にしやがれ）（Tp）、木暮晋也（HICKSVILLE）（G）、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）（B.Sax）
＜GUEST MUSICIAN＞ tatsu（レピッシュ）※1967年生まれ
