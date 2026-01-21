「SV.LEAGUE オールスターゲームズ」開催を記念してSVリーグ初の期間限定コラボカフェがオープン！

20日（火）、一般社団法人SVリーグは2026年1月31日（土）、2月1日（日）開催の「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」のGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）開催を記念し、現在開催中のコラボカフェについて22日～2月1日までの期間限定でTOTTEIコラボドリンクの提供を開始することを発表した。

場所はTOTTEI STAND BUOY（GLION ARENA KOBE正面の2F）で開催され、営業時間は各日10:00～19:00で27日（火）が定休日となっている。

GLION ARENA KOBEは阪神淡路大震災から30年の節目に誕生した、日本初・270 度海に囲まれたアリーナとなっている。「この世界の心拍数を、上げていく。」を存在意義に掲げるこのアリーナで、世界最高峰を目指すSVリーグの2025-26シーズンのオールスターゲームズの開催を記念し、SVリーグ初の特設コラボカフェがオープンする。

カフェの外装を本大会仕様にラッピングするほか、大会開催を記念したオリジナルカップのコラボドリンクを提供。さらにドリンク1杯購入につきオリジナルコースターをランダムで1枚プレゼントする特典も付いている。

カフェの内装には選手サイン入りユニフォームやフォトウォールの展示がされていて、カフェの外観にはオールスター出場選手フォトが登場している。