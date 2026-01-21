NHK「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」開会式中継の出演者・アナウンサーを発表 『テルマエ・ロマエ』ヤマザキマリ氏が登場へ
NHKは21日、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」（ミラノ・コルティナ五輪）の開会式（日本時間2月7日早朝）生中継について、概要を発表した。
開会式は、ミラノのメイン会場に加え、山岳エリアのコルティナダンペッツォ、プレダッツォ、リビーニョもあわせ、4ヶ所の会場で選手たちが同時進行で入場行進する。また、ミラノとコルティナダンペッツォの会場に設置される2つの聖火台にどのように火がともるのか、注目。式典では、地元イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチや、昨年亡くなったファッションデザイナーのジョルジオ・アルマーニ氏にちなんだ演目などが予定されている。
NHKは、総合テレビ、Eテレ、ラジオ第1のほか、インターネットで届ける。地上波放送は「NHK ONE」で同時・見逃し配信。
総合テレビ・Eテレ（前3：45〜6：30）の現地ゲストは、ミラノの放送席にイタリアを拠点に活動する漫画家・ヤマザキマリ氏を迎える。古代ローマをテーマにした『テルマエ・ロマエ』などのヒット作品で知られるヤマザキ氏が、華やかなショーや、文化的背景などについて解説する。アナウンサーは、曽根優アナ（札幌放送局）、星麻琴アナ（アナウンス室）が出演する。
ラジオ第1（前3：55〜6：30）は、東京ゲストに岡崎朋美氏 （オリンピック5大会出場・スピードスケート）、マッシ氏 （イタリア出身 ライター・エッセイスト）、稲垣秀人アナ（ラジオセンター）が出演する。
