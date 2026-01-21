◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)

女子シングルスで大会4連覇&5度目の優勝を目指す早田ひな選手が21日、「1戦1戦頑張りたい」と意気込みを語りました。

3連覇中の絶対女王として臨む今大会ですが、「昨年は自分の中では奇跡的な優勝で、3連覇の感覚もあまりなかった」という早田選手。「今年も4連覇がかかっている感覚があまりなく、また1からのスタート」と目の前の試合に集中する姿勢を示します。

昨年はWTTチャンピオンズ フランクフルトで優勝を果たすなど国際大会で結果を残しましたが、「昨年より日本女子選手のレベルも上がってきていると思う」と分析。「全日本で優勝すると見える景色が変わる。人生を変える特別な大会」と語り、「1試合1試合、全日本の舞台を楽しんでいきたい」と意気込みます。

この大会を制した先に見据えるのは、2028年のロサンゼルスオリンピック。世界ランキングトップを占める中国勢に対し「何か出来ない技術がひとつあったらそれでほぼ試合が完結してしまうぐらいのレベルの高さ」とその実力を認めます。

「ロス五輪までにそういった自分の穴を極力減らしつつ、ひとつひとつの精度を上げていかなければいけない」と自らのレベルアップを誓う早田選手。「今大会で1試合ずつ強くなることを目標に頑張っていきたい」と、力を込めました。

今大会第1シードの早田選手は、22日の4回戦から登場します。