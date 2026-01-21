人気YouTuber・いけちゃんが、1月17日にアップしたインド旅行をめぐる動画が炎上している。

「いけちゃんは “人生初のインド旅” として、インドの航空会社であるエア・インディアに搭乗しました。いけちゃんは機内のウェットティッシュの芳香剤の匂いの強さや、インド人乗客が席をひんぱんに移動する様子などを “辛口” でレポートしました。

インドへ到着すると《めちゃめちゃ空気悪いんだけど》《空気に色までついてる気がする》《空気で米食べれるよ》などと皮肉を炸裂させています」（スポーツ紙記者）

こうした発言が “インドをバカにしている” と炎上を招いてしまい、現地メディアでも報じられるなど波紋が広がっている。一方で、コメント欄ではこの動画に関して別角度からのツッコミも聞かれる。

《よりによってプロモーション動画で炎上は乙すぎる》

《広告主のシャンプー会社に言わないと》

こうした声が聞かれる理由をエンタメ系ライターが指摘する。

「いけちゃんはインドのホテルで、ReZARD beautyのシャンプーをはじめとするヘアケアセットを試す場面が見られました。視聴者に向けた割引クーポンも紹介されていたため、この動画はインフルエンサーが商品やサービスをPRする “企業案件” でしょう。

実際、コメント欄ではいけちゃん本人も《案件動画なのにシャンプーの訴求部分が短くなってしまいました》とお詫びしていますからね。

動画内でいけちゃんは『やっと汚れ落とせる。もう空気汚くて（髪が）ベタベタ』と語り、髪を洗いました。汚れた髪もキレイになる、といったアピールをしたいのでしょうが、動画が炎上してしまったため、完全に “逆効果” になってしまいました。

ReZARDは、YouTuber ヒカルさんが手がけるブランドです。ある意味同業者ですから、今回は “お友達の案件” として削除もされずに放置されているのでしょう」

いけちゃんは、2025年7月、幻冬舎の名物編集者である箕輪厚介氏との不倫が報じられた。それまでいけちゃんは東京と秋田県東成瀬村の二拠点生活を送っていたが、秋田で務めていた「地域おこし協力隊」を同月末で自ら退任している。

「その後、いけちゃんは沈黙を守っていましたが、8月23日に大阪の西成を散策する動画をアップして復活を遂げ、以降も精力的に活動を続けています。今回の企業案件も、いけちゃんのこれまでの来歴をふまえた上で依頼されたものと見られます。

しかし、今回のような国際問題にまで発展しかねない内容で自社の商品をPRしてほしいというスポンサーはいないでしょう。今後、企業案件が減り、YouTuberとしての収入に大きな影響が出る可能性も考えられます」（前出・エンタメ系ライター）

1月20日現在、いけちゃんのYouTubeチャンネルは79万人の登録者を誇り、問題となった動画の再生回数は21万回を超えている。いくら人気チャンネルとはいえど、今後はいけちゃんを敬遠する企業も増えそうだ。