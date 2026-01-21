小島秀夫監督作『デス・ストランディング ディレクターズカット』が「Xbox Game Pass」にて配信スタート
ゲームクリエイター・小島秀夫監督の『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT（デス・ストランディング ディレクターズカット）』が、有料ゲームサブスクリプション「Xbox Game Pass」の「Premium」「Ultimate」プラン加入者向けに配信された。
【写真】『DEATH STRANDING』、ハリウッドと共同制作で劇場アニメ化プロジェクト始動！
本作はゲームクリエイター・小島秀夫が創造し、2019年11月に発売したオリジナル作品『DEATH STRANDING』に多くの新要素を追加した作品。世界中で同時多発的に起きた大爆発「デス・ストランディング」が引き起こした、人類絶滅の危機。繋がりを失い、孤立した人々のために主人公のサム・ポーター・ブリッジズ（ノーマン・リーダス）は、“未来”を運ぶ任務に赴く。
さらに、本作はポータブルゲーム機に向けた最適化アップデートが実施されており、ASUSの新型ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」シリーズを活用した、外出先でのゲームプレイもおすすめされている。
『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT（デス・ストランディング ディレクターズカット）』は、「Xbox Game Pass」の「Premium」または「Ultimate」プラン加入者を対象に配信中。
