女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が２１日、都内でブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲ Ｂ Ｘ／ＸＳ」新商品発表会に出席した。

２６歳の鶴岡は、昨年１２月２５日にプロ野球・オリックスの来田涼斗（きた・りょうと）選手と結婚したことを発表したばかり。「お互いアスリートとして切磋琢磨して、相乗効果を狙って頑張ろうと話している」と笑顔。ティファニー製の結婚指輪を左手薬指に光らせ「旦那は胸につけて、私は指につけて戦っていくので頑張ろうと買いました」明かした。

今オフには夫とともにトレーニングに励んでいる。重さは違うが、夫と同じメニューをこなしており「私はメンタルはすごい弱いけど、野球選手はすごい強い。トレーニングに対しても熱いので、弱音をはけないなというプレッシャーの中でやてｔます」。寒いオフの時期は例年、２３０〜２４０ヤードだった平均飛距離も２５０ヤード以上に伸び、効果を実感している。

プロ８年目の昨季は大東建託・いい部屋ネットレディス、北海道ｍｅｉｊｉカップと２試合連続で２位に入ったが、初優勝には届かなかった。今季に向けて「まだ初優勝を挙げられてないので、今年はブリヂストンさんのお力を借りながら精いっぱい頑張る」と抱負を語った。

発表会には、男子プロの宮里聖志（フリー）、木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）、堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、清水大成（ロピア）、女子プロの桑木志帆（大和ハウス工業）、ルーキーの伊藤愛華（明治安田）が出席した。