やす子、海外に姿くらまそうと思ったことある「『もうダメだーー！飛ぶぞー！』って」

タレントのやす子（27歳）が、1月20日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。海外に姿をくらまそうと思ったことがあると語った。



「安村やす子のローカル線 金のサイコロ銀のサイコロすごろく旅」に出演しているやす子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。あっという間にブレイクしたやす子だが、戸惑いはあったそうで、きっかけとなった「おもしろ荘」（日本テレビ系）収録日の深夜は3時間くらい夜の散歩をして、「やばい、人生変わりそうな気がする……どうしよう、本当は人見知りで、人前でしゃべるのも苦手なのに」と悩み、これまでに3回ほど飛びそうになったと語る。



やす子によると、特に2023年がひどくて「言ったことないんですけれど、マネージャーさんのSNSとかもブロックして『もうダメだーー！飛ぶぞー！』って思っていたら、合鍵を持っていたマネージャーさんが部屋に入ってきて逃げられなーい！なーんで鍵渡しちゃったんだ！って。海外に飛んじゃおうと思ってました。姿をくらまそうって」と語った。