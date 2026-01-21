メッツがボー・ビシェット内野手を獲得を正式発表

米大リーグ・メッツは20日（日本時間21日）、ブルージェイズからフリーエージェント（FA）となっていたボー・ビシェット内野手を3年契約で獲得したと正式発表した。ヤンキースやドジャースとの争奪戦を制しての大物獲得に現地ファンは喜びの声をあげている。

ニューヨーク・メッツ公式Xは、「内野手ボー・ビシェットと2027年シーズンと2028年シーズンの選手オプション付きの3年契約を締結しました」と正式発表。「ボー、クイーンズへようこそ！」と歓迎メッセージを送っている。

ビシェットは昨季、打率.311、18本塁打、94打点と活躍。チームのア・リーグ優勝に貢献した。レギュラーシーズン終盤には左膝の怪我で戦線離脱したものの、ドジャースとのワールドシリーズ（WS）で復帰。WS第7戦では、大谷翔平投手から先制3ランを放つなど印象的な活躍を見せていた。

二遊間を守れるスター選手にはブルージェイズのほかヤンキース、カブス、ドジャース、レッドソックス、フィリーズが争奪戦に加わっているとされていたが、メッツが獲得。MLB公式によると、契約には2027、2028年の選手オプションが含まれており、「MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者が得た情報によると、3年総額は1億2600万ドル（約199億円）にのぼるという」と伝えている。

日本時間21日の昼前に舞い込んだこの発表に、現地のファンは「これでプレーオフ逃したら笑うしかないな」「ようやく正式発表（涙）」「ニューヨークへようこそ、ミスター・ビシェット」と歓喜。一方ブルージェイズファンからは「彼の幸せを願っている。でも正直言うと、大好きなチームの“いちばん好きな選手”を失うのは本当に胸が張り裂けそう」など嘆きの声もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）