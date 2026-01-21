ロッテの田村龍弘捕手（３１）と佐藤都志也捕手（２７）が２１日、千葉・鴨川市で行っている自主トレを公開した。田村は「本当に勝負の年だと思う。プロ１４年目ですけど、一番の危機感を感じている。その点ではやっぱりゆっくりやってられないなっていうのが一番の思い」と力を込めた。

田村は昨季は１８試合出場にとどまり、１本塁打、３打点、打率１割５分８厘と不本意なシーズンを過ごした。チームでは先発マスクを寺地が最多７５試合、佐藤が５２試合、田村が１２試合と若手が台頭。１６年にはベストナインにも輝いた３１歳は「めちゃめちゃでかい壁には見えない。寺地にしても、都志也にしても、もう無理だなっていう地位には。確かに実力で言えば、今は負けてるかもしれないけど、諦めるほどの差ではないと思う。自分に対しての期待も含めてって感じですね」と、後輩らとの正捕手争いに闘志を燃やし、自らを奮い立たせた。

同自主トレは、チームがキャンプ地として使用していた鴨川市総合運動施設で２４年から開催。今年は田村、佐藤の他に後輩の富山紘之進、元ロッテで西武の平沢大河、楽天の水上桂が参加している。３年目を迎え、今年は例年以上に技術練習を増やしているといい、「僕はもうほんとに２月１日から１００％の状態でキャンプインしようと今年は思ってるんで、気合いは入ってます」とうなずいた。