歌手の小柳ルミ子(73)が21日、自身の公式ブログを更新。新しい家族を迎え入れたことを報告した。



【写真】また、ルルたんと幸せな日々を

「ルルたんが生まれ変わって!!」と題し、チワワの子犬を紹介。「ルルたんが6代目ルルに生まれ変わってママの元に帰って来てくれたんです」と感激をつづった。



小柳は昨年7月、愛犬ルルを失って以降、心療内科に通うほど心を痛め、ブログでもたびたび悲しみを吐露していた。今月16日には、愛犬を追悼する新曲「あなたがいたから」をレコーディング。「イントロが流れると…ぎゅっと胸が締め付けられ 泣いて 泣いて 泣いて歌えなくなり 何度も 何度も 歌いました」と心中を語っていた。



新しく迎えた家族も5代目と似た黒毛の“女の子”。「この生まれ変わったルルたんを見つける迄 何かに取り憑かれた様に狂った様に12/8から1/12迄の1ヶ月間全国の保護犬ちゃん ショップの子 ブリーダーさん 何千何万のワンちゃんを見ました 可愛いけれどどの子も『ビビッ』と来ませんでした」と振り返り、「それが…ビビッと来たこの子を見つけたのが1/13 そして1/14 『会って頂けますよ』とお返事を頂き1月15日!!そう!!【あなたがいたから】のレコーディング本番の日 終わってから速攻で会いに行きました」と運命的な出会いだったことを明かした。



続けて、「泣きました 夢の様な瞬間でした ママが迎えに来てくれるのをルルたんは待っていてくれたのです ルルたんは生まれ変わって 今度は赤ちゃんになって奇跡を起こしてくれました」と喜びをつづり、「こんな幸せはありません(涙)心配して下さった皆さんに早くご報告したかった 皆さん ルルたんを愛して下さった皆さん 6代目ルルたんの事も愛して上げて下さいね ルルたん幸せな奇跡を有難う」と感謝の言葉で結んだ。



昨夏以降、失意の小柳を案じていたファンからは「抱かれている表情を見たら、もうウルウルしてしまいました」「おかえりなさい」「出逢うべくして出逢った縁のある子ですね」「ルミ子さんの笑顔を見れて嬉しいです」と安堵(あんど)する声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）