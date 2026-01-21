　小柳ルミ子

　歌手の小柳ルミ子(73)が21日、自身の公式ブログを更新。新しい家族を迎え入れたことを報告した。

【写真】また、ルルたんと幸せな日々を

　「ルルたんが生まれ変わって!!」と題し、チワワの子犬を紹介。「ルルたんが6代目ルルに生まれ変わってママの元に帰って来てくれたんです」と感激をつづった。

　小柳は昨年7月、愛犬ルルを失って以降、心療内科に通うほど心を痛め、ブログでもたびたび悲しみを吐露していた。今月16日には、愛犬を追悼する新曲「あなたがいたから」をレコーディング。「イントロが流れると…ぎゅっと胸が締め付けられ　泣いて　泣いて　泣いて歌えなくなり　何度も　何度も　歌いました」と心中を語っていた。

　新しく迎えた家族も5代目と似た黒毛の“女の子”。「この生まれ変わったルルたんを見つける迄　何かに取り憑かれた様に狂った様に12/8から1/12迄の1ヶ月間全国の保護犬ちゃん　ショップの子　ブリーダーさん　何千何万のワンちゃんを見ました　可愛いけれどどの子も『ビビッ』と来ませんでした」と振り返り、「それが…ビビッと来たこの子を見つけたのが1/13　そして1/14　『会って頂けますよ』とお返事を頂き1月15日!!そう!!【あなたがいたから】のレコーディング本番の日　終わってから速攻で会いに行きました」と運命的な出会いだったことを明かした。

　続けて、「泣きました　夢の様な瞬間でした　ママが迎えに来てくれるのをルルたんは待っていてくれたのです　ルルたんは生まれ変わって　今度は赤ちゃんになって奇跡を起こしてくれました」と喜びをつづり、「こんな幸せはありません(涙)心配して下さった皆さんに早くご報告したかった　皆さん　ルルたんを愛して下さった皆さん　6代目ルルたんの事も愛して上げて下さいね　ルルたん幸せな奇跡を有難う」と感謝の言葉で結んだ。

　昨夏以降、失意の小柳を案じていたファンからは「抱かれている表情を見たら、もうウルウルしてしまいました」「おかえりなさい」「出逢うべくして出逢った縁のある子ですね」「ルミ子さんの笑顔を見れて嬉しいです」と安堵(あんど)する声が寄せられている。

（よろず～ニュース編集部）