近畿地方では、今夜(21日)から明日22日にかけては京都市など雪に慣れていない地域も積雪や大雪の恐れがあります。兵庫県と京都府では、北部だけでなく、南部でも大雪警報の発表される可能性が高まっています。特に、都市部ではわずかな降雪や積雪でも交通障害が起こりやすくなるため、最新の情報に注意し、時間に余裕をもって行動してください。

今日21日の夜にかけて雪のエリアが広がる 京都も広く雪に

今日21日午後2時30分現在、近畿の北部を中心に雪が降ったりやんだりし、近畿の中部にも一部、雪雲が流れ込んでいます。このあと今夜にかけては、雪のエリアが広がり、近畿の北部だけでなく、京都府の南部や滋賀県の南部などでも断続的に雪が降る見込みです。

また、兵庫県の日本海沿岸には発達した雪雲が見られます。今夜以降は、大雪をもたらすJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)※が近畿地方を指向してくるため、発達した雪雲が流れ込みやすくなるでしょう。局地的に雷を伴い、雪の降り方が強まる恐れがあります。



※「JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)」とは、シベリア大陸から流れ込む冷たい風が朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分され、その風下である日本海で再び合流して形成される収束帯(雪雲が発達しやすいライン)です。JPCZによって、雪雲が発達しやすくなり、その雪雲が次々と流れ込むと、大雪となることが多々あります。

明日22日は雪に慣れていない地域も大雪の恐れ 交通障害に注意・警戒

明日22日にかけて、近畿地方は大雪に警戒が必要です。

近畿の北部は断続的に雪が降り、短時間で積雪が急増するような危険な降り方になる恐れがあります。車の立ち往生やスタックなどが発生する恐れがあるため、交通障害に警戒してください。



また、近畿の中部も山地を中心に雪が降り、平地(主に兵庫県の南部、京都府の南部、滋賀県の南部)でも広い範囲で雪が降る見込みです。JPCZが停滞する影響で、京都市中心部などあまり雪に慣れていない地域でも雪の降る時間が長くなり、積雪や大雪となる恐れがあります。なお、今夜(21日)から明日22日にかけては、兵庫県と京都府では、北部だけでなく、南部でも大雪警報の発表される可能性が高まっています。都市部では、たとえわずかな降雪や積雪でも交通障害が起こりやすくなるため、最新の情報に注意し、時間に余裕をもって行動してください。



明日22日も寒さが厳しく、朝は氷点下の冷え込みになる所が多いでしょう。内陸部や山沿いでは水道管の凍結に注意してください。強い冷え込みにより、積雪がなくても路面の凍結に注意が必要です。日中は、豊岡市(兵庫)、舞鶴市(京都)、彦根市(滋賀)は1℃〜2℃くらいまでしか気温が上がらず、凍てつくような寒さが続くでしょう。京都市は4℃、奈良市は5℃くらいで、今日21日よりも寒さが厳しくなる見込みです。万全な防寒対策が必要です。

慣れない大雪 転倒に注意が必要な場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。