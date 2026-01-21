韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は21日、1ドル＝1480ウォン台までウォン安が進行したウォン相場について、「関連する責任当局によれば、1〜2カ月ほど経てば1400ウォン前後まで下落すると予測している」と述べた。

李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、大統領府）迎賓館で新春記者会見を開き、「為替が安定するよう、可能な手段を持続的に発掘していく」と明らかにした。

ただし、李大統領は現在のウォン安問題について、「一部では『ニューノーマル』とも呼ばれている」とし、「大韓民国特有の独特な現象ではないため、大韓民国だけの政策で容易に元の状態に戻すのは難しい状況だ」と前提を置いた。そのうえで「特別な対策があれば、すでに実施していただろう」とし、「政府ができる有用な多くの政策を施行している」と言及した。

また日本と比較し、「ウォン相場は円相場と連動する側面がある」とし、「日本に比べれば、我々は（通貨の）切り下げが抑えられている方だ」と説明した。続けて「日本を基準にすれば、我々は1600ウォン程度になっていなければならないが、円のドル連動に比べれば、それでもよく耐えていると見てもいいだろう」と付け加えた。

李大統領のこうした発言の後、対ドルのウォン相場は取引時間中に大幅に下落し、ウォン高に振れる様子を見せた。ソウル外為市場におけるウォン相場は、この日午前10時40分現在、前日の日中取引の終値（午後3時30分基準）比8．0ウォン安の1ドル＝1470．1ウォンとなっている。この日のウォン相場は1480．4ウォンで取引を開始した後、1481．3ウォンまで上昇したが、李大統領の発言直後に1468．7ウォンまで急落した。