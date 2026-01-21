韓国では記録的な寒波が続く中、低体温症や凍傷といった「寒冷疾患」に対して警告灯が点灯した。昨年よりも寒冷疾患の患者数、およびそれに伴う死亡者数が増加している。

21日、韓国疾病管理庁によると、昨年12月1日から今月19日までに発生した寒冷疾患患者は累計215人となった。このうち死亡者は7人となっている。前年同期（患者199人・死亡者5人）比で寒冷疾患患者は8％増え、死亡者も2人多い。疾病庁は2013年から「寒冷疾患救急室監視体系」を運用している。全国約500の救急医療機関から冬季における寒波被害の報告を受け、集計している。

疾病庁が直近5年間（2020−2021シーズン〜2024−2025シーズン）の寒冷疾患監視データを分析した結果、主に60歳以上の高齢層で多く発生する傾向があることが説明された。この結果を通じて、直近5年間に報告された寒冷疾患は計1914件と集計され、このうち60歳以上が約56％にあたる1071件だった。また、併発疾患として認知症が報告された事例は234件で全体の12．2％を占め、認知機能の低下を伴う高齢層において寒冷疾患のリスクが特に大きかった。

寒冷疾患の類型を年齢別に見ると、高齢層では低体温症の割合が高く、若年層では局所的な寒冷疾患の割合が相対的に高い傾向を示した。高齢層の場合、体温調節能力が低下し、寒さに対する認知や対応が遅れる可能性が高いためだ。

林承𥶡（イム・スングァン）疾病庁長は「今年も寒冷疾患の監視データにおいて、高齢層の割合が高い方だ」とし、「冬季の外出時には防寒着、帽子、手袋などの防寒用品を着用し、高齢者のほか認知症などの基礎疾患がある場合は、保護者による細心な観察と寒冷疾患予防の健康指針を徹底して順守してほしい」と呼びかけた。