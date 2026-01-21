甘酸っぱくとろけるいちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」を開催！
バレンタインシーズンにぴったりな、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを組み合わせたスイーツやベーカリー、アフタヌーンティーなど多彩なメニューが用意されます☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー
開催期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）
販売店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」
営業時間：10:00〜23:00
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて、1月から3月にかけて開催されている“いちご”をテーマにした季節限定フェア。
フェア第2弾として、甘酸っぱくとろける、冬のスイーツタイムが堪能できる「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」が期間限定で開催されます。
フェアでは、バレンタインシーズンにぴったりな、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを組み合わせたスイーツやベーカリー、アフタヌーンティーなど多彩なメニューを展開。
この時期ならではの特別なラインナップが楽しめるメニューを紹介していきます☆
フレーズショコラ
価格：950円(税込)
ほろ苦さといちごの酸味がやさしく広がる、軽やかなショコラケーキ。
ミルクチョコレートとヘーゼルナッツのブラウニーに、チョコレートやいちごのムースが重ねてあります。
飾ったカカオ型ボンボンショコラとともに、甘く濃厚な世界が楽しめるマンスリースイーツです。
アムール・ルージュ
価格：950円(税込)
かわいらしいハート型が目を引く、バレンタインシーズンにぴったりのスイーツ。
なめらかなチョコレートムースに、上品なフランボワーズの風味が広がります。
トップにあしらったいちご、ブルーベリー、フランボワーズが、全体を華やかに彩るメニューです。
いちごとミルクチョコレートムース
価格：950円(税込)
真っ赤ないちごムースを添えた、やさしい甘さのミルクチョコレートムース。
中央にはいちごのムースとコンフィチュールを、土台のチョコレートフィナンシェにはいちごとミントのガナッシュが詰めてあります。
甘みの中に広がる清涼感が爽やかな一品です。
マンスリーベーカリー「いちごとチョコレートのクリームキューブ／いちごのガナッシュブレッド」
価格：各500円(税込)
メニュー名：上から）いちごとチョコレートのクリームキューブ／いちごのガナッシュブレッド
マンスリーベーカリーとして、2種類のベーカリーがラインナップ。
いちごをふんだんに使ったクリームキューブとガナッシュが用意されます。
いちごとチョコレートのクリームキューブ
キューブ型が印象的なココアブリオッシュ生地のクリームパン。
中にはいちごクリームとチョコレートシャンティをたっぷりと絞り、トップにはいちごを飾ったベーカリーです。
フォルムの美しさと味わいを、同時に楽しむことができます。
いちごのガナッシュブレッド
贅沢にトッピングされたいちごが目を引く、いちごとチョコレート風味のパン。
中にはいちごのガナッシュとシャンティが重ねてあります。
ひと口ごとに広がる甘い香りと味わいが存分に堪能できるメニューです。
シェラトンスイーツボックス
料金：3,400円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
ミニスイーツ6種を詰め込んだ「シェラトンスイーツボックス」
バレンタインシーズンにぴったりな、いちごとチョコレートの魅力をぎゅっと詰め込んだスイーツボックスです。
アフタヌーンティー
料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（季節のドリンク）
※お席の指定はできません
※滞在時間に制限はありません
限定数量：1日10セット
提供時間：12:00〜18:00
予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve
記憶に残る特別なティータイムが過ごせる「アフタヌーンティー」
2026年2月は、いちごとチョコレートが織りなす甘酸っぱいハーモニーを味わう、贅沢なアフタヌーンティーが用意されます。
カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ
料金：大人 4,500円(税込)／4〜12歳 2,250円(税込) ※ドリンク付き
開催期間：2026年2月6日（金）〜2月27日（金）の毎週金曜日
開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制
実施店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/
もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」
※オンラインでの事前決済で5%オフとなります
金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」でも、いちご×チョコレートをテーマにしたスイーツが登場。
バレンタインシーズンにふさわしい華やかなラインナップで、優雅なひとときが楽しめます。
※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします
バレンタインシーズンにぴったりな、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを組み合わせたスイーツやベーカリー、アフタヌーンティー。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2026年2月1日より開催される「いちご×チョコレート スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆
