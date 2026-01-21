お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が21日、都内で「ブリヂストン ゴルフボール TOUR BX/XS」の新商品発表会にゲスト出演した。

「スペシャルゲストの登場です！」と司会に紹介されたノブは、昨年5月に開催された「日本プロゴルフ選手権大会」でツアー初優勝を果たした清水大成（27）ら同社の契約プロに立ち上がって出迎えられ「ここでスペシャルゲストは、ノブじゃないです」と恐縮。「（同社と契約している）タイガー・ウッズとかじゃないですか」と居づらそうにすると、宮里聖志プロ（48）から「お金がかかりまんねん！」と突っ込まれていた。

5年ほど前にゴルフを始め、ベストスコアは「78」。ライバルは「69」のベストスコアを持つ芸人の大西ライオン（46）で「早くぶっ倒したい！」と目をぎらつかせていた。

初めて持ったゴルフクラブは「父ちゃんが使っていたブリヂストンのウェッジでした」と同社との縁をアピール。現在はボールはもちろん「ドライバーも、アイアンも、ユーティリティーもブリヂストン。僕はブリヂストンチルドレンなんです！」と豪語。ステージを見つめていた同社の国久俊介社長に向け「今日は芸人初の年間契約を狙ってきました。帰るまでになんとかしたい。お願いします！！」と頭を下げて、直談判していた。

ゴルフの魅力については「いろんなすてきな人に会えた。世界が二倍、倍三倍に広がった」と人脈が広がっていく楽しみがあるそう。1年ほど前、ゴルフの約束をしていたコンビ芸人「ダイアン」の津田篤宏（49）が、前日にキャンセルをしてきた際、コーチが「誰か呼んでおく」と言って現れたのが、女子プロゴルファーの宮里藍（40）だったと明かし「緊張して110ぐらい出しました。宮里さんばっかり見てた」と振り返っていた。

「生半可にやりたくないので、72を目指してやっていきたい！」と意気込むと、聖志プロからは「仕事を辞めるしかないね」と“アドバイス”されていた。