¡ÚM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Û²¦¼Ô¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚM1²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¡Û·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö¤Õ¤Ä¤Ä¤«¼Ô¤Ç¤¹¤¬¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×
ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·ºòÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤Ä¤«¼Ô¤Ç¤¹¤¬¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Öº£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ÇÊúÉé¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÊý¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¤«¤¡¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
