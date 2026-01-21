日本海側は西日本でも本格的な雪　“最強最長”寒波で25日にかけ災害級大雪の恐れ　東北を結ぶ空の便で欠航相次ぐ

今シーズン最強で最長となる寒波が列島に襲来し、21日夜から25日にかけて雪が強まり災害級となる恐れがあります。

交通障害や立ち往生に警戒が必要です。

午前11時ごろの島根・松江市の映像では画面一面が白く多くの雪が降り積もっています。

21日も強い冬型の気圧配置の影響で日本海側では西日本でも本格的に雪が降っています。

また、21日夜北陸では雪のピークを迎える見込みで、積雪がさらに増える恐れがあります。

22日正午までに降る雪の量は、北陸地方で100cm、近畿・中国地方で80cmと予想されています。

さらにこれからも雪の強い状態が25日まで続く見込みで、災害級の大雪となる恐れがあります。

各交通機関ではすでに影響がでています。

NEXCO東日本によりますと、21日午後6時から北陸道や関越道、上信越道の一部区間で予防的通行止めを実施する可能性があるとしています。

また、空の便では、全日空は青森から伊丹に向かう便など8便、日本航空は青森から羽田に向かう便など5便のあわせて13便が欠航しています。

引き続き大雪による交通障害に警戒して下さい。