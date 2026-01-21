CL3Ï¢ÇÔ¤Ç·è¾¡T¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ø°Å±À¡Ä¥¤¥ó¥Æ¥ë»Ø´ø´±¡Ö²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥ô´ÆÆÄ¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£20Æü¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØUEFA.com¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡Ù¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤Î10Ê¬¤ËÀèÀ©ÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢18Ê¬¤Ë¥Ú¥¿¥ë¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢31Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¡È½½È¬ÈÖ¡É¤Ç¤¢¤ëCK¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¸åÈ¾¤ÎÈ¿·â¤â¼Â¤é¤º¡¢84Ê¬¤Ë¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò7¤Ë¿¤Ð¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ËÂ³¤3Ï¢ÇÔ¡£¸½ºß¤Ï»ÃÄê9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó·÷Æâ¤ËÉâ¾å¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤À¡£»î¹ç¸å¡¢¥¥ô´ÆÆÄ¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¼¡Àï¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê²æ¡¹¤Î»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï·èÄêÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡Íø¤ËÃÍ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÀµ¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¤Á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ÇÅ¨ÃÏ¡Ø¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
