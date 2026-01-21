スカイダイビングの動画はいつ見てもスリリングだが、空中を舞いながら驚異的なパフォーマンスを披露する動画もある。ポーランドのプロスカイダイバー「マヤ・クチンスカ」（Maja Kuczyńska）さんは、インドアスカイダイビングのフリースタイル世界チャンピオン。そんな彼女がスカイダイビングで大空を飛行中、重力を無視したスカイウォーキングを行いSNSで注目を集めている。スカイダイビング中に体をコントロールしながら歩くように足を動かし、まるで見えない道を歩いているような動画になっている。これはプロのスカイダイバーである彼女だからなせる技、熟練のスカイダイバーが魅せる一瞬の空中歩行なのである。

（Written by 山岸悠也）