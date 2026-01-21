「正直なところ複雑な気持ちです」バルサ守護神がジローナへレンタル移籍。SNSで想い伝える「たくさんの思い出や感情が胸にこみ上げてきます」
現地１月21日、ラ・リーガで首位のバルセロナは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがジローナへレンタル移籍することを発表した。期間は2026年６月30日まで。
テア・シュテーゲンは、14年にボルシアMGからバルサに加入。ラ・リーガとコパ・デル・レイで６回、チャンピオンズリーグで１回と多くのタイトル獲得に貢献した。しかし、24年９月に右膝の膝蓋腱を完全断裂し、長期離脱。さらに昨夏には、背中の手術で再び離脱。その間に序列が大きく低下。今季はここまでリーグ戦の出場はなく、コパ・デル・レイの１試合のみとなっていた。
レンタルが決定した後、ドイツ代表GKは自身のインスタグラムを更新し、心境を綴った。
「今日がバルセロナのチームメイトやコーチングスタッフと共に過ごす今シーズンの最後の日となり、正直なところ複雑な気持ちです。今この瞬間、たくさんの思い出や感情が胸にこみ上げてきます。このクラブ、特にこのロッカールームは12年近くもの間、私の家でした。選手として、そして人間として成長し、忘れられない瞬間を刻んだ場所です。
私は深い感謝と誇りを感じています。このクラブ、この街、そしてこの地域を愛しています。それらは、私の心の中で決して色褪せません。長年にわたる皆さんのサポートは信じられないほど素晴らしいものでした。心から感謝しています。ロッカールームのみんなへ。共に過ごした長年の日々、笑い、戦い、そしてリスペクトをありがとう。みんなのことは忘れない」
今季もバルサのキャプテンを任されていたテア・シュテーゲン。その経験はこの上ないものだったようだ。
「キャプテンマークを巻くという計り知れない名誉を得ました。これは私が生涯持ち続けるものです」
最後には「私の旅はカタルーニャで続きます。これからが本当に楽しみです。シーズン終盤の皆さんの幸運を祈っています。そして、さらなるトロフィーの獲得を願っています。またすぐにお会いしましょう」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
