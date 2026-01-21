「相手のリズムを乱した」今季CL初先発で前回王者撃破に貢献！ 守田英正のパフォーマンスを海外メディアが絶賛「驚異的なカバー範囲」「中盤をまとめる接着剤のような存在」
現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、守田英正が所属するスポルティングが前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦。２−１で勝利して大金星をあげた。
守田が今季のCL初先発を果たしたスポルティングは、スコアレス迎えた74分、ゴール前でフリーになったルイス・スアレスが右足のシュートを流し込んで先制に成功。しかしその５分後にフビチャ・クバラツヘリアに鮮やかなコントロールショットを突き刺されて同点とされる。
それでも90分、フランシスコ・トリンカンの強烈なシュートのこぼれ球に反応したスアレスがヘッドでねじ込んで勝ち越し弾を決めた。
試合後、海外サッカーメディア『SPORTS DUNIA』がこの試合に出場した選手たちを採点。フル出場で勝利に貢献した守田に対しては「７点」を与えて、次のように賛辞を贈っている。
「中盤の要として休むことなく働き続けた。驚異的なカバー範囲で４度のタックルを決め、7回のボール奪取を記録。パリ・サンジェルマンがボール支配率で優位に立つなかでも、そのエネルギーで相手のリズムを乱すのに決定的な役割を果たした。中盤をまとめる接着剤のような存在だった」
今季は怪我が続き、思うように調子が上がらなかったなか、ハイパフォーマンスを披露した守田。昨年３月以来、遠ざかっている日本代表への復帰にも期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
