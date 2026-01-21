お笑いコンビ・ハイヒールのモモコさんは1月21日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイでの家族ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：モモコさん公式Instagramより）

お笑いコンビ・ハイヒールのモモコさんは1月21日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイでの家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】ハイヒール・モモコ、幸せいっぱいな家族ショット

家族でハワイ旅行へ

モモコさんは「あっという間にハワイ時間終わり…」とつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目には、モモコさんと娘、夫が仲良く寄り添う姿が写っています。3人とも生脚を出しており、美脚が際立つ姿です。

さらに、モモコさんは「子どもたちよ　大人になっても旅行一緒に出来て幸せやね　ずーっと行きたいと思ってもらえるよう頑張る　いつか連れて行ってもらえますように…」とコメントしました。

ハワイの食卓

20日にもハワイ旅行の様子を投稿していたモモコさん。「今回のハワイ旅行は、知り合いの別荘をお借りしたんで、朝ご飯は、毎日おうちで食べてました」と、手料理の写真も公開しています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)