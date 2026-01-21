岩手県らしさを感じる「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「かもめの玉子」を抑えた1位は？【2026年調査】
昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるような、こだわりたっぷりの逸品に注目。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、岩手県らしさを感じる「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「岩手を代表するお菓子だと思うし、小さくて食べやすいので大人にも子供にも人気があると思うから」（30代女性／大阪府）、「お正月には紅白、季節ごとに様々なかもめの玉子が楽しみなお土産です」（50代女性／和歌山県）、「岩手県のお土産として真っ先に名前が挙がるのが、さいとう製菓の『かもめの玉子』だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「南部せんべいは岩手を代表する伝統菓子で、岩手らしさは圧倒的。 ごま・落花生など種類も豊富で、食文化の奥深さが伝わる」（20代男性／福井県）、「岩手と言えば、そのまま食べても美味しい。鍋にも入れる南部せんべい」（40代男性／大阪府）、「岩手といえば南部せんべいという印象が強く、長く親しまれている郷土菓子だからです。素朴で昔ながらの味わいが岩手の風土を感じさせます。地域色がはっきりしていて岩手らしいと思いました」（20代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：かもめの玉子（さいとう製菓）／60票2位は三陸の銘菓「かもめの玉子」です。かもめの卵を模したかわいらしい形で、しっとりとした黄味餡をカステラ生地で包み、さらにホワイトチョコレートでコーティングしています。 三陸の豊かな自然を感じさせる岩手土産の定番として、世代を問わず親しまれています。
1位：南部せんべい（巖手屋）／71票1位は「南部せんべい」でした。小麦の風味をいかした素朴な味わいが特徴で、定番の胡麻からリンゴまでバリエーションも豊富。おやつとしてはもちろん、郷土料理「せんべい汁」の具材としても欠かせない存在で、岩手に深く根付いた銘菓といえます。
