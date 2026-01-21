森永乳業は、「フィラデルフィア」シリーズから、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を、1月28日に数量限定で発売する。

140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品および乳製品代替品2025年版 小売販売額ベース スプレッドチーズカテゴリー2024年）。日本においても、森永乳業が1970年に初めてクリームチーズを発売して以来、多くの消費者に支持され続け、昨年に55周年を迎えたロングセラーブランドとなっている。

近年、物価高や手作り回帰によって、バレンタイン手作りスイーツのニーズが高まっている。また、2月のバレンタインシーズンにチーズケーキの材料として使用されることの多いクリームチーズの需要が高まることがわかっている（インテージSRI＋ チーズ市場（クリームフレーバー、タブ・ブリック形態 森永定義）累計販売金額 2024年4月〜2025年3月）。

このような背景をうけ、「フィラデルフィア」シリーズから、自宅で簡単に手作りチーズケーキが楽しめる「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を新発売する。ほどよい酸味のあるクリームチーズに、マスカルポーネをブレンドすることで、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てた。柔らかい使用感のため、冷蔵庫から出してすぐにスイーツ作りに使える。

「フィラデルフィア チーズケーキミックス」と卵を混ぜて焼くだけの2STEPで簡単にベイクドチーズケーキが手作りできる。また、チーズケーキ作りだけでなく「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をそのままクラッカーにのせたり、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、好みのアレンジも楽しめる。

手軽においしい手作りチーズケーキを楽しみたい人は、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を試してみてほしい考え。

［小売価格］600円（税別）

［発売日］1月28日（水）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp