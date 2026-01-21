カバヤ食品は、オリジナル玩具菓子「セボンスター」ブランドと小学生ギャル集団「KOGYARU」がコラボした「ルミナスセボンスター コラボver.」を、2月20日から順次発売する。また、同製品の発売を記念し、2月20日〜28日にSHIBUYA109渋谷店で期間限定「セボンスター」ポップアップストアをオープンする。

同社オリジナルの女児向け玩具菓子ブランド「セボンスター」は、女の子の憧れを具現化したデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子で、日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」に選ばれた（2025年11月3日に発表された日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」の第4位として「平成女児売れ」が入り、その代表的商品として「セボンスター」が選出）。1979年の発売以来大切にしてきたキラキラの世界観や、最近では「平成女児カルチャー」ブームを背景に自身の幼少期を思い起こす女性たちの購入も増加している。

そこで今回は、「平成カルチャー」のひとつともいえる「コギャルファッション」を令和の時代に蘇らせた小学生ギャル集団「KOGYARU」とコラボレーションした「ルミナスセボンスター コラボver.」を発売する。





2022年に発売した「ルミナスセボンスター」は、メッキペンダントと蓄光プレートペンダントのツインタイプで、暗闇で光るという特長を持つ特別な「セボンスター」。今回、過去4年間に発売した「ルミナスセボンスター」の中から、「KOGYARU」メンバーそれぞれが“推しデザイン”をセレクトし、合計10デザイン5カラーバリエーションの全50種類で展開する。

「セボンスター」はこれからも、キラキラした世界に憧れるすべての女の子に向けて、おしゃれの楽しさを広げていく考え。

「ルミナスセボンスター コラボver.」では、同社オリジナル玩具菓子「ルミナスセボンスター」と小学生ギャル集団「KOGYARU」のコラボレーションした。これまでに発売した「ルミナスセボンスター」のデザインの中から、「KOGYARU」メンバーがセレクトしたそれぞれの“推しデザイン”を、10デザイン5カラーバリエーション（カラーバリエーションはゴールド、シルバー、ピンク、ホワイト、パープルの5カラー）の全50種類で展開する。メッキペンダントと蓄光プレートペンダントのツインタイプで、蓄光プレートに光をあてると暗闇で光る特別な「セボンスター」となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

ポップアップストア先行：2月20日（金）

全国：2月24日（火）

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp