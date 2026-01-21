MLB・フィリーズは日本時間20日、J・T・リアルミュート選手との3年契約に合意したことを発表しました。

今季でメジャー13年目となるリアルミュート選手は、2014年にマーリンズでメジャーデビュー。翌2015年から台頭し、捕手として長年メジャーの第一線で活躍してきました。2019年からフィリーズでマスクをかぶり、今回の再契約で同球団8年目の在籍となります。

リアルミュート選手は捕手ながら打撃能力が高く、打率や安打数や三塁打数、打点、得点、盗塁など、同ポジションの選手のなかでMLB屈指の数字を残してきました。これまでその成績が評価され、シルバースラッガー賞を3度も獲得しています。

また守備でもゴールドグラブ賞を2度受賞。さらにオールスターに3度選出されるなど、MLBを代表する捕手となり、2023年WBCではアメリカ代表に選出され、チームの準優勝に貢献しました。

昨季は134試合に出場し、打率.257、12本塁打、52打点をマーク。ナ・リーグの地区シリーズでは、ドジャースと対戦し、クレイトン・カーショー投手からホームランを放つ活躍をみせました。