ホテルニューグランドは、3月1日〜4月30日までの期間、花々が咲き誇る美しい横浜の“春”をテーマにした「春のアフタヌーンティー」を販売する。

「春のアフタヌーンティー」は、和と洋の素材を絶妙にミックスした季節感あふれるメニューで、横浜に訪れる“春”を表現した。旬の苺に桜のゼリーやクリームを重ね、白玉を添えたグラスパフェや、ほろ苦い緑茶に胡麻の風味を合わせたフロランタン、生姜風味がアクセントのオレンジムースなど、パティシエのアイデアと技が光るスイーツが勢揃いした。セイボリーには、磯の香りただようあおさと桜エビのタルティーヌや、インドで広く親しまれているローカルフードのパニプリ、軽い食感の丸いパイの上にポテトサラダをトッピングした一品など、旬の素材を多彩なアレンジで届ける。“春”を愛でる和洋折衷な味わいを楽しむ優雅なティータイムを楽しんでほしい考え。

［販売概要］

販売期間：3月1日（日）〜4月30日（木）

提供時間：12:00〜20:00（L.O.19:30）

料金：7590円（税込・サービス料込）

※土日祝は利用時間が3時間

提供店舗：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス

問合せ：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラスまたはレストランリザベーション課／045−681−1841（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp