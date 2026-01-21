

「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」

キッコーマン食品は、3月16日に、「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」を発売する。

今回発売する「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」は、キウイピューレーとキウイ果汁、りんごをブレンドした。爽やかなキウイの酸味と果肉感が特徴となっている。

同社の調査によると、キウイフルーツの不満点として、「食べごろが分かりにくい」「味のブレが大きい」「皮を剥くのが難しい・面倒」などが上位に挙がった（2025年10月 キッコーマン調べ（10〜80代男女 n＝509 複数回答））。「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」は、いつでも同じ味わいで、皮を処理する手間もないので、気軽にキウイフルーツをとりたい人におすすめとなっている。

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％（生果実換算比）（同品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしている。果実原料以外の原材料は、品質調整の為に使用している）で、1袋で1／2日分の果実（1日の果実摂取目標量200g（厚生労働省「健康日本21（第3次）」から）に対して1／2日分（100g）以上の果実を1袋に使用している）をとることができるパウチ入りのすりおろし果実となっている。朝食や昼食はもちろん、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で、気軽に楽しむことができる。

また、「ピュレフルーツ」シリーズは、凍らせることが可能。凍らせることができることが分かるように、パッケージに春夏限定で「凍らせて持ち運びOK！」のロゴマークを入れ（現在発売中の商品は2026年4月頃〜順次切り替え予定）。凍らせることで、お弁当などの保冷剤の代わりにも使える。

デルモンテはこの「ピュレフルーツ」シリーズで、「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案する。「ピュレフルーツ」シリーズは、昨年3月から全国に販売エリアを拡大し、全国展開以降、累計280万袋を突破した（2025年3月〜12月末時点 キッコーマン食品 出荷実績（「ピュレフルーツ」シリーズ全アイテム））。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月16日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp