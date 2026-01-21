◇NBA レイカーズ115ー107ナゲッツ（2026年1月20日 ボール・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が20日（日本時間21日）の敵地ナゲッツ戦に途中出場。復帰後最長出場で9得点をマーク。チームも16点差をひっくり返して2連勝。敵地8連戦は白星発進となった。

「長期のロードトリップが始まったけど、この勝利がこれからの大きな推進力になる」。

今季4度目のトリプルダブルを達成したルカ・ドンチッチ（26）は、敵地8連戦白星発進に手応えを感じた。

今週は伝統あるライバル対決、近年ビルドアップしているチーム間、選手間のライバル関係に焦点を当てた試合が行われる「NBAライバルウィーク」。そしてこの日から敵地8連戦のレイカーズ。初戦はナゲッツと激突した。

ドンチッチは前半から23得点の躍動。しかしチームは前半から57―71とリードを許して折り返した。第3Q開始早々には、この試合最大16点差のリードを許した。しかしここから反撃開始。最終Qには同点に追いつくと、残り8分27秒から10―0のランで突き放してリードを守り切って逆転勝利を飾った。

ドンチッチはチーム最多37得点13リバウンド10アシストでトリプルダブル達成した。「もちろんヨキッチは欠場だったけど、それでも素晴らしいバスケットをしていた。マレーやゴードンなど素晴らしい選手が揃っていた。そして第1クォーターで9本のスリーポイントを決められたけど、俺たちは団結して戦い抜いた」と試合を総括した。

そして19日（同20日）に発表された今季オールスターファン投票では、最多得票の340万2967票を獲得してスタメンに選出された。「本当に信じられない気持ち。投票してくれた皆さんに心から感謝している。NBAでプレーすることを夢見て、こうしてここに来てこの栄誉を受けられてとても光栄。皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」とファンに感謝した。