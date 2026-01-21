「密室大脱出〜特別捜査チーム」(衛星劇場)

中国きっての"国宝級イケメン"として、2018年の時代劇「瓔珞(エイラク)〜紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃〜」でのブレイク以降、ヒット作に出演し続けているシュー・カイ(許凱)。

2025年9月に中国で最終回を迎えたばかりの恋愛スペクタクル時代劇「子夜帰(しやき)」も2月に日本初放送が控えるなど、30歳を迎え大人の色気と精悍さが増した今、中国エンタメ界に欠かせないトップ俳優に上り詰めている。

■本国・中国では"ビビり"で有名？シュー・カイの天然な素顔が話題を呼ぶ人気バラエティ"密室大逃脱(Great Escape)"(邦題：密室大脱出〜特別捜査チーム)

国宝級イケメン、シュー・カイの破壊力抜群の笑顔も...！(「密室大脱出〜特別捜査チーム」より) (C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

アジアで抜群の人気を誇るシュー・カイだが、実は"ビビり"で有名という説も...。意外すぎる天然な素顔を曝け出し、中国で人気を集めているバラエティが「密室大脱出〜特別捜査チーム」だ。

中国で"密室大逃脱(Great Escape)"のタイトルで現在7シーズンまで配信されている同シリーズは、韓国の人気脱出ゲームバラエティ「大脱出」のリメイク。中国版は規模も破格で、制作費3億円以上の巨大セットの中で、ドラマのワンシーンさながらに没入感あふれる世界観を創出。そのストーリーの謎を紐解きながら、脱出ゲームのクリアを目指していく。

1月25日(日)深夜より衛星劇場にて日本初放送されるのは、2024年に制作された第6シーズン(全35話)。同シーズンには、平均4〜5話で完結する計6種類の脱出ゲーム＆ストーリーが展開される。メインキャストとなるシュー・カイは全話に登場するが、14話からのミッションには、「瓔珞」や「尚食(しょうしょく)〜美味なる恋は紫禁城で〜」(2022年)で共演した人気女優ウー・ジンイエンや、SEVENTEENのJUN(ジュン)も合流するという豪華さだ。

■シュー・カイ、ウー・ジンイエン、JUN(SEVENTEEN)...顔面偏差値抜群の貴重な3ショットも！

(C) 2025 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

そもそもシュー・カイがこの"密室大逃脱(Great Escape)"シリーズに登場することになったのは、「マリアージュ・ブラン〜嘘つき弁護士の愛の法則〜」で共演したヤン・ミーとの縁がきっかけ。彼女が当時レギュラーだった第4シーズンにゲスト出演したシュー・カイが、「たった1人で真っ暗な廊下を通って花嫁の赤い靴をとってくる」というミッションでビビり倒すという"爪痕"を残し、レギュラーに昇格(？)した。

第6シーズンでも、ロケバスに乗り込む出発シーンから「昨日は眠れなかった」「毎回怖くて眠れない...」とボヤきっぱなしのシュー・カイ。共演メンバーたちからも「(ゲスト出演でビビり倒してたから)2度と来ないと思ったらレギュラーになった(笑)」「人形が怖いの？よくファンにプレゼントされてるだろ？」とイジられまくりで、これまでドラマで演じてきた"智勇兼備"なキャラクターとは180度異なる素顔を覗かせている。

そんな天然のシュー・カイとは対照的に、勇敢な言動で周囲を驚かせていたのが、意外にもゲストのウー・ジンイエンとJUN。

狭い洞窟や真っ暗な廊下を「僕についてきて」と先頭に立って進むJUNや、襲い掛かってくる幽霊にも「スリリングすぎる！」と大興奮のジンイエン。半泣きで逃げ惑う共演メンバーが、「この新人2人、全く怖がってない！」と驚きの声をあげたほどの強心臓ぶりを発揮する。暗い廊下でメンバーに「手をつなごう」とお願いするシュー・カイとは対照的だ。

だが、もちろんシュー・カイの面目躍如の場面も...。ある"学力テスト"では鮮やかに漢詩を吟じてみせ、またある法則にのっとって棚に本を並べていくというパズルでは、ドラマさながらのクールさで推理を展開。頭脳プレイで打破していく姿はやっぱり"国宝級イケメン"と呼ばれるにふさわしいカッコよさだ。ジンイエンやJUNと協力して推理する場面もあり、顔面偏差値抜群の3人が協力して推理する場面はまるでドラマの1シーンのよう。

完璧すぎる顔面を、時に恐怖で歪め、時に満面の笑みで、本能の赴くままに喜怒哀楽を爆発させるシュー・カイの天然ぶりには親近感がわくこと必至！ドラマで"運命の恋"を演じてきたウー・ジンイエンとの素顔でのやり取りや、中国芸能人たちを相手に見せるJUNのリアクションにも注目しながら、謎解きゲームのスリルを一緒に体感したい。

文＝酒寄美智子

放送情報

密室大脱出〜特別捜査チーム

放送日時：2026年1月26日(月)0:00〜

※毎週(月)0:00〜(2話連続放送)

子夜帰(しやき)

放送日時：2026年2月5日(木)21:00〜

※毎週(木)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ