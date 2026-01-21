2児の母・木下優樹菜、次女のためのがっつり回鍋肉弁当披露に「彩りも栄養もばっちり」「ボリューム満点で最高」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】元タレントの木下優樹菜が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女のために作ったボリューム満点の弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】芸人の30代元妻「ボリューム満点で最高」10歳次女への回鍋肉弁当披露
木下は「次女と◆（※◆は正式には恐竜マーク）は回鍋肉弁当だ」と、キャベツや人参などの野菜と肉がたっぷりと入った回鍋肉弁当を投稿。ゴマが振られた回鍋肉は白米の上に乗せられ、焼き色のついたズッキーニ、色鮮やかな漬物を添えた、彩りも栄養バランスも良い弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「彩りも栄養もばっちり」「ボリューム満点で最高」「美味しそう」「お腹すいてくる」「サラッと作っててすごい」といった声が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
