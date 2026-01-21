「私のことを理解してくれてる！」と彼女を感動させる行動９パターン
人は「自分の理解者」に対して心を開くもの。彼女のすべてをわかってあげて、それを行動で示すことで、より深い愛情を返してもらえるかもしれません。そこで今回は10代から30代の独身女性176名に聞いたアンケートを参考に、「『この人、私のことをちゃんと理解してくれてる！』と彼女を感動させる行動９パターン」をご紹介します。
【１】彼女が弱っているときは、「大変だね」とグチをちゃんと聞いてあげる
「意見はいらないから、黙って聞いてほしい」（20代女性）というように、ストレスが溜まったときのグチをちゃんと聞いてあげるだけで、彼女を安心させられそうです。やみくもに改善策を提案するよりも、ただ最後まで聞くことを意識するとよいでしょう。
【２】彼女に非があってケンカになっても怒らず、なだめるように諭す
「頭ごなしに怒らずに、優しく諭してくれる彼が好き」（20代女性）というように、相手に非があっても正面から非難するのでなく、優しく言い聞かせる余裕があると、彼女からの信頼感が増すようです。何はともあれ、最初は相手の言い分に耳を傾けると角が立ちにくいでしょう。
【３】彼女が忙しそうな時期は、あまりベタベタせずに連絡が来るのを待ってあげる
「忙しい時期は放っておいてくれると嬉しい」（20代女性）など、仕事の繁忙期などには、それを察して連絡を控えてあげるのも思いやりでしょう。ただし、中には構ってほしがる女性もいるので、彼女に直接確認したほうがよさそうです。
【４】仕事や勉強など、彼女が真剣に取り組んでいることを認めて尊重する
「そんなに稼ぎのいい仕事じゃないけど、軽く見られるのは嫌」（20代女性）というように、彼女が一生懸命頑張っていることは、ぜひとも尊重してあげたいところです。「自分の仕事のほうが大変だ」などと言わず、敬意を払うのが基本でしょう。
【５】「すっぴんのほうが可愛いよ」と言うなど、彼女の素の姿を褒めてあげる
「お世辞だとしても嬉しい」（20代女性）というように、完璧なメイクで決めているときだけでなく、素顔のかわいさを褒めてあげると、彼女に喜んでもらえるでしょう。「一緒にいてリラックスできる彼氏」になれると理想的かもしれません。
【６】デート中に体調不良や疲れていそうな様子に気づいたら、すぐに気づかってあげる
「『無理しないで』とか、ちゃんと見てくれてるんだなあと思う」（20代女性）というように、彼女の些細な変化に気づいてあげると、ことのほか感動してもらえるようです。少しでも体調が悪そうなら、「休憩する？」などとマメに声を掛けましょう。
【７】人前で見せている「表の性格」の裏面に気づき、そっと指摘する
「本当の私を知ってくれてる感じがする」（20代女性）というように、表向きの性格の裏にある「真実」を言い当てると、彼女をハッとさせられそうです。人前ではサバサバした姉御肌キャラの彼女であれば、「本当は繊細なんだよね」と見抜いてあげましょう。
【８】「卵は半熟だと食べられない」などの好き嫌いを覚えていて、食事の際に避ける
「さっと取り分けてくれると、『わかってるね！』と思う」（20代女性）というように、デートのたびに食事をともにする彼氏だからこそ、彼女の好き嫌いは把握しておきたいものです。自分の好みを押し付けず、二人で一緒に楽しめるメニューをオーダーするとよいでしょう。
【９】「口下手」「人見知り」などの欠点を非難せず、むしろフォローに徹する
「直したいと思っていますが、なかなか難しい。責めずに見守ってほしいです」（20代女性）というように、誰にだって苦手なことはあるもの。その欠点をフォローしながら、彼女が自力で克服できるように手伝ってあげましょう。
彼女に対する理解力を示すことは、すなわち「包容力」を感じさせることにほかなりません。頼り甲斐のある彼氏と思ってもらうためにも、意識してみてはいかがでしょうか。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：8月20日（火）から8月27日（火）まで
対象：合計176名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】彼女が弱っているときは、「大変だね」とグチをちゃんと聞いてあげる
「意見はいらないから、黙って聞いてほしい」（20代女性）というように、ストレスが溜まったときのグチをちゃんと聞いてあげるだけで、彼女を安心させられそうです。やみくもに改善策を提案するよりも、ただ最後まで聞くことを意識するとよいでしょう。
「頭ごなしに怒らずに、優しく諭してくれる彼が好き」（20代女性）というように、相手に非があっても正面から非難するのでなく、優しく言い聞かせる余裕があると、彼女からの信頼感が増すようです。何はともあれ、最初は相手の言い分に耳を傾けると角が立ちにくいでしょう。
【３】彼女が忙しそうな時期は、あまりベタベタせずに連絡が来るのを待ってあげる
「忙しい時期は放っておいてくれると嬉しい」（20代女性）など、仕事の繁忙期などには、それを察して連絡を控えてあげるのも思いやりでしょう。ただし、中には構ってほしがる女性もいるので、彼女に直接確認したほうがよさそうです。
【４】仕事や勉強など、彼女が真剣に取り組んでいることを認めて尊重する
「そんなに稼ぎのいい仕事じゃないけど、軽く見られるのは嫌」（20代女性）というように、彼女が一生懸命頑張っていることは、ぜひとも尊重してあげたいところです。「自分の仕事のほうが大変だ」などと言わず、敬意を払うのが基本でしょう。
【５】「すっぴんのほうが可愛いよ」と言うなど、彼女の素の姿を褒めてあげる
「お世辞だとしても嬉しい」（20代女性）というように、完璧なメイクで決めているときだけでなく、素顔のかわいさを褒めてあげると、彼女に喜んでもらえるでしょう。「一緒にいてリラックスできる彼氏」になれると理想的かもしれません。
【６】デート中に体調不良や疲れていそうな様子に気づいたら、すぐに気づかってあげる
「『無理しないで』とか、ちゃんと見てくれてるんだなあと思う」（20代女性）というように、彼女の些細な変化に気づいてあげると、ことのほか感動してもらえるようです。少しでも体調が悪そうなら、「休憩する？」などとマメに声を掛けましょう。
【７】人前で見せている「表の性格」の裏面に気づき、そっと指摘する
「本当の私を知ってくれてる感じがする」（20代女性）というように、表向きの性格の裏にある「真実」を言い当てると、彼女をハッとさせられそうです。人前ではサバサバした姉御肌キャラの彼女であれば、「本当は繊細なんだよね」と見抜いてあげましょう。
【８】「卵は半熟だと食べられない」などの好き嫌いを覚えていて、食事の際に避ける
「さっと取り分けてくれると、『わかってるね！』と思う」（20代女性）というように、デートのたびに食事をともにする彼氏だからこそ、彼女の好き嫌いは把握しておきたいものです。自分の好みを押し付けず、二人で一緒に楽しめるメニューをオーダーするとよいでしょう。
【９】「口下手」「人見知り」などの欠点を非難せず、むしろフォローに徹する
「直したいと思っていますが、なかなか難しい。責めずに見守ってほしいです」（20代女性）というように、誰にだって苦手なことはあるもの。その欠点をフォローしながら、彼女が自力で克服できるように手伝ってあげましょう。
彼女に対する理解力を示すことは、すなわち「包容力」を感じさせることにほかなりません。頼り甲斐のある彼氏と思ってもらうためにも、意識してみてはいかがでしょうか。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：8月20日（火）から8月27日（火）まで
対象：合計176名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査