２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」へ向け、宮崎でキャンプを行う鹿島は２１日、宮崎市内で約２時間の調整を行った。初のＪクラブとの対外試合となった岡山戦（１〇０）から一夜明け、軽めの調整となったものの、パス精度や連係の向上を図るメニューで汗を流した。

＊ ＊ ＊

鹿島ＤＦキムテヒョンが順調な仕上がりを見せている。岡山戦ではセンターバックの位置で１本目から出場。個性豊かな岡山の攻撃陣をシャットアウトし、球出しの面でも起点となるなど、安定したプレーを披露した。

鹿島加入１年目の昨季は３０試合に出場し、植田直通とのセンターバックのコンビで優勝に貢献。韓国代表にも初選出され、Ｅ―１選手権を経てＷ杯を見据えた親善試合にも招集されるなど、飛躍の１年となった。

今季は２６年北中米Ｗ杯の開幕が６月に控えており、キャリアとしても重要な１年を迎えることになる。「本当は前回も、その前のＷ杯だって出たかったぐらいです。Ｗ杯はサッカーの選手の誰もが憧れる場所」と気持ちを高ぶらせる。

それでも鹿島に所属する選手の１人として、やるべきことはわかっている。「Ｗ杯イヤーだからといって、特別な覚悟を持ってシーズンに挑むのは違う。毎日毎日成長して、日々努力して成長していく。自分が最善を尽くせれば、結果をついてくるものだと思っている」とキッパリ。「チームの目標は連覇すること。それを成し遂げないといけない。チームの目標を達成することで、個人の目標も近づいてくる」と意気込んだ。