カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）がハイブランドのランウェー姿を披露した。

２１日までにインスタグラムを更新。「シーズン連続で歩けると思ってなかった！笑 嬉（うれ）しい！パリも頑張るね！」と記し、ハッシュタグで「＃ｐｒａｄａ」とイタリアを代表する高級ブランドのファッションショーに出演したことをショットとともに伝えた。メイク中の姿も添えた。

この投稿には「めっちゃいい！」「アジアンビューティー」「アッキーさん、鳥肌が立つ美しさです！」「切れ長の目、本当に素敵」「目力がすごい」などの声が寄せられている。

母の愛は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に章胤を出産。０９年に離婚しているが、昨年１２月２０日に自身のインスタグラムで「俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりました」と妊娠を公表。冨永の所属事務所はスポーツ報知の取材に応じ、お相手とは「現時点で籍を入れていない」とコメントしていた。２０歳の章胤は１９０センチの長身でランウェーを歩く姿がテレビなどで紹介されると、ネットで「目元がそっくり」「ＤＮＡってすごい」と話題になった。