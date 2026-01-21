キャンプ場で食べるご飯は格別！ おふたりともアウトドアが好きとのことで、羨ましいかぎり

CAR #35｜Subaru Outback

■愛車：

スバル アウトバック（2021年）

■オーナー：

なおきさん

■このクルマはいつ購入しましたか？

2022年2月に購入・納車しました。

■このクルマのお気に入りポイントは何ですか？

僕にとって、すべてがちょうど良いことです。

■このクルマに乗っていて、苦労したことはありますか？

撥水シートを装備していますが、汗っかきなのでシートが蒸れます。おかげで撥水仕様の長所と短所を理解しました。

■これまでの車歴を教えてください。

・スポーツカー

・アメ車

・スバル レガシィ

・スバル フォレスター

■普段クルマを使ってどんな遊びをしますか？

よくキャンプに行きます。

■次に欲しいクルマはありますか？

このクルマとは別に、500台限定の特別仕様アウトバック（2024年）も購入しました。次のクルマは、しばらく考えません（笑）。

6代目アウトバックのボディカラーは9色設定。なおきさんは「クリスタルホワイト・パール」を選択した

6代目アウトバックはキャンプにうってつけ！

なおきさんのスバル アウトバックは、2021年から2025年まで生産された6代目。1.8リッター水平対向4気筒ターボエンジンを搭載した4輪駆動車で、高度運転支援システム「アイサイトX」を標準装備している。

トータル容量が561Lと荷室が広いアウトバックは、趣味のキャンプにうってつけ。スバルの4輪駆動システムのパフォーマンスは素晴らしいので、タイヤさえ換えれば、冬に雪国まで行くのも快適だろう。

なおきさんは、2グレード展開となるアウトバックの中から、インテリアに撥水ポリウレタンシートを採用した「X-BREAK EX」を選択。シート表面に付着した水分が染み込みにくく、汚れにも強いのが特徴な一方で、夏場は蒸れやすいという側面もあるそうだ

仕事で携わったことで、思い入れが深い愛車に

雨天にもかかわらず、取材中、おふたりは終始笑顔を絶やさなかった

アウトバック オーナーなおきさんのコメント

「このスバル・アウトバックは、2022年に新車で購入しました。

実はクルマ関係の仕事をしていまして、アウトバックに関わったので記念というか、縁というか、買いたいと思いました。

納車されると、広いうえにとても静かなので、ドライブ中に妻との会話が弾むような気がしています。妻も、揺れないから酔わなくなったと喜んでいますね。あと、アイサイトの性能が素晴らしいので、安心して運転を楽しむことができます。

ドライブの行き先としてはキャンプが多くて、僕も妻もアウトドアで食べるご飯が好きなんです。父が青森出身かつ、祖父が青森に暮らしているので、このクルマで訪ねてみたいと思っています」

