中国各地で降雪 2026年1月21日 15時4分 新華社通信 ２０日、雪化粧した湖北省武漢市の黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九） 【新華社北京1月21日】二十四節気の「大寒」に当たる20日、中国各地で雪が降った。２０日、上海市徐匯（じょかい）区で雪の中、犬の散歩をする市民。（上海＝新華社記者／王翔）２０日、雪化粧した江蘇省南京市の夫子廟風景区。（南京＝新華社記者／李博）２０日、浙江省杭州市の西渓湿地で雪の中、梅の花を撮影する人。（杭州＝新華社記者／翁忻暘）２０日、雪化粧した安徽省合肥市。（ドローンから、合肥＝新華社記者／杜宇）２０日、雪化粧した浙江省杭州市の西渓湿地。（杭州＝新華社記者／翁忻暘）２０日、雪化粧した湖北省武漢市の黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２０日、雪の中ではしゃぐ浙江省杭州市の幼稚園児。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２０日、浙江省杭州市の西湖風景区で雪景色を撮影する観光客。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２０日、雪化粧した湖北省武漢市の東湖風景区。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２０日、浙江省杭州市の西湖に架かる断橋で雪景色を楽しむ観光客。（杭州＝新華社記者／黄宗治）２０日、雪化粧した江蘇省南京市の夫子廟風景区。（南京＝新華社記者／李博）２０日、雪化粧した湖北省武漢市の東湖風景区。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２０日、江蘇省無錫市の小学校で雪遊びをする児童。（無錫＝新華社配信／湯毅）２０日、雪化粧した湖北省武漢市の黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）