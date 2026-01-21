来月の衆議院選挙に向けて、日本維新の会は「動かすぞ、維新が」と銘打った公約を発表しました。「一丁目一番地」とする社会保険料の引き下げなどを盛り込んでいます。

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「家計を支え、経済を動かしていく。政治を動かす。この停滞した政治をしっかりと動かしていく。そして日本、この日本列島を強く豊かに守り、秩序ある外国人政策もしっかりと動かしていく、その思いで取り組んでいきたい」

日本維新の会が21日に発表した公約では、「経済・政治・日本を動かす3つの改革」として、「一丁目一番地」とする社会保険料の引き下げのほか、衆議院の議員定数の削減や外国人政策の策定などを掲げています。

物価・経済対策では「日本の家計を支える」として、▼社会保険料の引き下げを訴えるほか、▼2年間限定で食料品にかかる消費税をゼロにすること、▼「政府効率化局」を本格稼働させ、歳出改革を徹底することを明記しました。

また、▼衆議院の議員定数削減を「次の国会で1割削減する」ことや、▼副首都機能を整備することも盛り込んでいます。