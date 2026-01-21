「犬生7年目ともなると、主がおやつを取り出すのにもたついていても『ええんやで』みたいな顔をして待っていてくれる」



目を細め口角が上がっているように見える優しい表情の柴犬さん。7歳の柴犬、「ししまる」くんです。飼い主さんがおやつを取り出すのに時間を要しているにも関わらず、催促することなく柔らかい笑みを浮かべるししまるくん。飼い主さんとの信頼関係と絆の強さに感動した方からコメントが寄せられました。



「優しい目が全部許してくれてる感じがして泣ける」

「どんだけ飼い主さん愛されてるの？ｗ」

「慌てんでもおやつは逃げへん」

「すべてを見透かすような眼差し」



飼い主さんのハプニングにも動じず、優しく微笑むししまるくんの姿に気持ちが和らいだという声が多く見られました。ししまるくんの懐の深さには、何かとせわしない毎日を送る我々も見習うべきものがあるように感じます。



ししまるくんの性格や日常での様子について、飼い主の「柴犬ししまる」（@sisi3po）さんにお話を伺いました。



ーー写真を撮影した時の状況は？



「ししまるがおやつを待っている最中に撮影したものです。散歩中におやつをあげるいつもの場所で、私がおやつの袋を取り出すのに少しもたついてしまったんです。ししまるは慌てず穏やかに待ってくれていて、その表情があまりにも優しく『ええんやで』と言っているように見えたので、思わずシャッターを切りました。背景は外の道で日常の何気ない一瞬ですが、ししまるの性格がよく表れていると思います」



ーーししまるくんの「ええんやで」顔は、よく見られるのでしょうか？



「ししまるの『ええんやで』顔は、主におやつを待っている時や、私が少し手間取っているような状況でよく見られます。おやつポイントに着くと、じっと座って待ってくれるんですが、 急かさずに優しい目で『大丈夫だよ、ゆっくりでいいよ』みたいな表情をするんです。他にも、撫でてもらっている時や、ゆったりした時間にこのような穏やかな顔を見せてくれます。7歳になってから特に増えた気がします」



ーーとても優しそうな表情ですが、普段のししまるくんはどんな柴犬？



「ししまるは普段、怖がりで苦手なことや物が多く、繊細な子だなと思います。遊ぶ時やおやつの時は目に見えて目がキラキラして嬉しそうな顔をしたり、家族が出かける時は悲しそうな顔をしたりと、感情豊かで面白い子だなとも思います。基本的には甘えん坊で、家族を信頼して甘えてきてくれているのが伝わってきます」



ーーこの後、おやつをあげるとどんなリアクションを？



「この後、おやつが出てくるとししまるはいつものように真剣な顔でパクッと食べてくれました。舌を出して待っていることが多いので、美味しそうに頬張る姿が可愛くて、つい多めにあげてしまいます。満足げな表情になって、散歩を再開するんですけど、その時のしっぽの振り方がまた幸せそうでこちらも幸せな気持ちになります」



ーーししまるくんの表情で、お気に入りの瞬間は？



「ししまるがおやつをおねだりしている時の写真です。きゅるるんとした目でじっと見つめてくる表情がたまらなくて、胸がきゅんとなります」



ーーししまるくんの魅力は、どんなところでしょうか？



「ししまるの魅力はたくさんありますが、一番見てほしいのは、その優しい表情と日常の小さな仕草です。ふわふわの体も可愛いですが、例えばお散歩中の首を傾げる姿や、病院後の余裕綽々な顔（実は震えていたのに）など、繊細で面白い性格がにじみ出る瞬間が最高です。見てくださる皆さんに、そんなししまるの『犬らしさ』と『愛らしさ』を感じてもらえたら嬉しいです」



ししまるくんの表情豊かで甘えん坊な性格は、心優しい飼い主さんからたくさんの愛情を注いでもらっている賜物であることがよくわかりますね。これからも日常で見せる可愛い表情から目が離せません。



飼い主さんは「Xではししまるの日常をマイペースに投稿しています。フォローしていただけると、ししまるの可愛い表情をたくさんお届けします！ 皆さんの温かい反応が励みになっています。これからもよろしくお願いします！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）