＜義両親との距離感＞妹の義両親が近所に越してくる！？プライバシー侵害されるかも…【第1話まんが】
私はムツキ、会社員です。父はすでに亡くなっており、母の強い希望を受けて同居しています。快く同居をOKしてくれた夫のシンジには感謝しかありません。母とはつかず離れずでほどよい距離感です。実家から徒歩5分の場所には妹（エミリ）一家も住んでおり、良好な関係を築いています。私が身軽ということもあり、週に一度は姪っ子たちの世話を手伝い、何かあるたびに、頼まれれば快く駆けつけてもいました。さてそんなある日、エミリの義両親が近くに引っ越してくるという話が持ち上がったのでした。
私がスマホを触ってのんびりと過ごしていると、突然エミリが姪っ子たちを連れて遊びにやってきました。私としては、来るなら来るで、前もって連絡がほしいですが……。私が姪っ子たちとお絵描きしながらあれこれと話していると、エミリが気になることを話しはじめました。
なんとエミリの義両親が、この近所に引っ越してくるそうです。「頼れる人は多いに越したことない」と、あまりにも能天気に話すエミリ。物理的な距離が近すぎても気をつかうと思うのですが……そう私が心配すると「お姉ちゃんは、神経質すぎ〜」と、一蹴されたのでした。
週末に突然やってきた妹のエミリ。
そしてエミリの義両親が近くに引っ越してくることを告げられました。
「育児要員ゲット」と喜ぶ彼女に、私は自分の生活圏に入り込まれることへの抵抗を感じたのです。
でも、「神経質すぎる」のひと言で一蹴されてしまいました。
夜、母に相談しましたが、またもや「考えすぎ」と軽くあしらわれる始末。
2人が言う通り、私が神経質すぎるのでしょうか……。
もし本当にエミリの義両親が引っ越してきたとしたら、これからどうなるのかと不安が消えません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
