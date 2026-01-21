àÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿9ºÐ¥â¥Ç¥ë¢Íà20ºÐ¤ÎÀ®Ä¹»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¡©´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¿À¤¬Í¿¤¨¤¿´ñÀ×¡×
¡Ö¥Ö¥ì¤º¤ËÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡9ºÐ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¾¯½÷¤¬20ºÐ¤Ë¡Ä¡£À®Ä¹¤·¤¿àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤Ç20ºÐ¤Î¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢àÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Ô¥á¥Î¥ô¥¡(20)¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÀ¡¤ó¤À¥Ö¥ë¡¼¤ÎÆ·¤Ç°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Ç¯¸å¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤½÷¤Î»Ò¡×¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤«´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥Ö¥ì¤º¤ËÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¿À¤¬Í¿¤¨¤¿´ñÀ×¡×¡ÖÈþ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï3ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2014Ç¯9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ÖDaily Mirror¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³¤³°»¨»ï¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾¯½÷¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£15Ç¯¤Ë½éÍèÆü¡£¸½ºß¤ÏÌó240Ëü¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£